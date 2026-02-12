Lectures et performances Sémaphore 2026 La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Lectures et performances Sémaphore 2026

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:15:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Animées par Michelle Gourlay.

Avec Éric Chassefière, Marie Murski, Louis Bertholom, Sylvestre Clancier, Thierry Renard, F.J. Ossang, Nelly Monoblet, Roger West, Catherine Pont-Humbert, Dr François Courbe, Terez Bardaine, Christophe Dauphin, Catherine Bruneau. .

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 71 16 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures et performances Sémaphore 2026

L’événement Lectures et performances Sémaphore 2026 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS