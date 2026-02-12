Lectures et performances Sémaphore 2026 La Numéro 3 Riec-sur-Bélon
Lectures et performances Sémaphore 2026 La Numéro 3 Riec-sur-Bélon samedi 7 mars 2026.
La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2026-03-07 16:15:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
2026-03-07
Animées par Michelle Gourlay.
Avec Éric Chassefière, Marie Murski, Louis Bertholom, Sylvestre Clancier, Thierry Renard, F.J. Ossang, Nelly Monoblet, Roger West, Catherine Pont-Humbert, Dr François Courbe, Terez Bardaine, Christophe Dauphin, Catherine Bruneau. .
+33 2 98 71 16 92
