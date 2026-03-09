Lectures et piano Jardin Boué-Rault Saint-Jeures

Lectures et piano

Jardin Boué-Rault 7, Montée de l’église Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Rêver d’un autre monde , lectures par Claire Henquet avec Nadine Lavagna au piano. Autour de Raymond Devos et d’Astor Piazzola.

.

Jardin Boué-Rault 7, Montée de l’église Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 62 07 pleinlizieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rêver d’un autre monde , readings by Claire Henquet with Nadine Lavagna on piano. Around Raymond Devos and Astor Piazzola.

L’événement Lectures et piano Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon