Lectures et piano Jardin Boué-Rault Saint-Jeures
Lectures et piano
Jardin Boué-Rault 7, Montée de l’église Saint-Jeures Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Rêver d’un autre monde , lectures par Claire Henquet avec Nadine Lavagna au piano. Autour de Raymond Devos et d’Astor Piazzola.
Jardin Boué-Rault 7, Montée de l’église Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 62 07 pleinlizieux@gmail.com
English :
Rêver d’un autre monde , readings by Claire Henquet with Nadine Lavagna on piano. Around Raymond Devos and Astor Piazzola.
