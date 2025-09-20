Lectures et rencontres Parc du château de La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Dans le cadre du Festival de l’Art dans les Mains, la médiathèque vous propose de 9h à 13h :
Lectures pour enfants
Discussions et débats
Sur le thème du patrimoine, histoire locale et chevaliers.
Parc du château de La Motte-Feuilly Le Bourg, 36160 La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly 36160 Indre Centre-Val de Loire
