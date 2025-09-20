Lectures et rencontres Parc du château de La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly

Lectures et rencontres Parc du château de La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly samedi 20 septembre 2025.

Lectures et rencontres Samedi 20 septembre, 09h00 Parc du château de La Motte-Feuilly Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Lectures et rencontres

Dans le cadre du Festival de l’Art dans les Mains, la médiathèque vous propose de 9h à 13h :

Lectures pour enfants

Discussions et débats

Sur le thème du patrimoine, histoire locale et chevaliers.

Parc du château de La Motte-Feuilly Le Bourg, 36160 La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly 36160 Indre Centre-Val de Loire

Lectures et rencontres

3CBO