LECTURE(S) Étapes de création Théâtre de L’étoile du nord Paris

LECTURE(S)

Étapes de création

MAX BONNIN / MAISON MAB

LAND

Orlando est un gardien de musée solitaire. Un jour, il entend une vibration puissante qui émane d’un arbre et va l’amener à se fluidifier. Entre théâtre et performance, Land est une fiction errante qui traverse des souvenirs érodés, des paysages et des strates temporelles pour poétiser nos futurs.

ASJA NADJAR / LA HUTTE / ARTISTE COMPLICE

INFLUENT MUM

Mettant en scène une famille d’influenceurs aux allures excessives et aux figures pathétiques, évoluant dans un univers à la plasticité kitsch où réel et virtuel se confondent, Influent Mum interroge l’entre soi familial, la surexposition et l’exploitation des enfants, et la manière dont l’intimité devient spectacle sur les réseaux sociaux.

THÉOPHILE DUBUS / FEU UN RAT

OBJET TRANSITIONNEL·LE

C’est les aventures d’une chauve-souris en plastique dans le monde humain et le chaos très doux qu’elle apporte avec elle.

JULIE ROUX / COMPAGNIE CIPANGO

ZONE BLANCHE

Alors qu’une troupe s’apprête à jouer Cyrano dans son festival rural, une tempête chamboule tout. Entre urgence climatique et urgence théâtrale, une pièce immersive et comique : un acte de résistance, pour continuer à créer, ensemble, avec panache.

MAËLLE PUÉCHOULTRES / LA TENSION

LE RESSAC (TITRE PROVISOIRE)

Dans sa chambre, Mathilde, doctorante, écoute et analyse les sons sous-marins qu’elle archive chaque jour. À l’approche de sa soutenance, ses doutes grandissent. Entre incertitudes personnelles et chants de baleines menacés, une question s’impose : que faut-il vraiment écouter ?

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et de son soutien à la jeune création, L’étoile du nord vous invite à explorer le travail de cinq compagnies. Elles vous dévoileront des extraits d’un texte en cours d’écriture de 30 minutes de leur future création, suivi d’un temps d’échange.

Le jeudi 05 février 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

Entrée libre sur réservation

Tout public.

Théâtre de L’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

