Lectures étoilées à la médiathèque Olemps

Lectures étoilées à la médiathèque

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Pour les petits à partir de 3 ans.

Le vendredi 30 janvier à 20h à la 7-77, la médiathèque d’Olemps organise une soirée lecture.

Pour profiter de cette soirée, vous pouvez venir en pyjama avec votre doudou. .

+33 5 65 75 51 06

For children aged 3 and over.

