Lectures étoilées à la médiathèque Olemps
vendredi 30 janvier 2026.
Lectures étoilées à la médiathèque
69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Vendredi 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Pour les petits à partir de 3 ans.
Le vendredi 30 janvier à 20h à la 7-77, la médiathèque d'Olemps organise une soirée lecture.
Pour profiter de cette soirée, vous pouvez venir en pyjama avec votre doudou.
69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 06
English :
For children aged 3 and over.
L'événement Lectures étoilées à la médiathèque Olemps a été mis à jour le 2026-01-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)