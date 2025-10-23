Lectures extraordinaires Musée Jules Verne Nantes

Lectures extraordinaires Musée Jules Verne Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 16:00 – 16:30

Gratuit : non Sur réservation au 02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52 // 3€ enfant métropolitain / 6€ enfant non métropolitain (incluant un adulte accompagnateur) 3€ enfant métropolitain (incluant un adulte accompagnateur) 6€ enfant non métropolitain (incluant un adulte accompagnateur) Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 6

Confortablement installé au cœur du musée, ouvre grand les yeux et les oreilles pour un voyage dans l’univers imaginaire du romancier.Les Lectures extraordinaires, c’est un moment de lecture et de découverte, participatif et ludique, qui s’adapte à l’âge de nos jeunes voyageurs (3-6 ans).

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 41 42 33