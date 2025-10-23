Lectures extraordinaires Musée Jules Verne Nantes

Lectures extraordinaires Jeudi 23 octobre, 15h00, 16h00 Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Sur réservation au 02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52 // 3€ enfant métropolitain / 6€ enfant non métropolitain (incluant un adulte accompagnateur)

Début : 2025-10-23T15:00:00 – 2025-10-23T15:30:00

Fin : 2025-10-23T16:00:00 – 2025-10-23T16:30:00

Confortablement installé au cœur du musée, ouvre grand les yeux et les oreilles pour un voyage dans l’univers imaginaire du romancier.

Les Lectures extraordinaires, c’est un moment de lecture et de découverte, participatif et ludique, qui s’adapte à l’âge de nos jeunes voyageurs (3-6 ans).

Musée Jules Verne 3 Rue de l'Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 69 72 52 / 02 40 41 42 33

Le rendez-vous des petits (3 – 6 ans) pour découvrir l’univers de Jules Verne et plonger dans des histoires extraordinaires.