Lectures Flottantes Quai de la Floride Hendaye jeudi 18 septembre 2025.

Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Navigation en lecture et en musique sur la Bidassoa en rapport avec Pierre Loti.

Visite sur réservation.

À partir de 6 ans et sous la responsabilité des parents pour les mineurs.

Les Amis qui animent ces sorties sont

Marie et Phil Pivot pilotes

Arantza Recalde musique

Gil Normand lecture

Christian Abbadie lecture

Jean-Louis Marçot éclairages

Organisées par APLH.

En partenariat avec l’association des 3 Mâts Basques. .

Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 99 24 48 asso.aplh@gmail.com

