Lectures Flottantes Quai de la Floride Hendaye

Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Navigation en lecture et en musique sur la Bidassoa en rapport avec Pierre Loti.
Visite sur réservation.
À partir de 6 ans et sous la responsabilité des parents pour les mineurs.
Les Amis qui animent ces sorties sont
Marie et Phil Pivot pilotes
Arantza Recalde musique
Gil Normand lecture
Christian Abbadie lecture
Jean-Louis Marçot éclairages
Organisées par APLH.
En partenariat avec l’association des 3 Mâts Basques. .
Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 99 24 48 asso.aplh@gmail.com
