Lectures Flottantes Quai de la Floride Hendaye
Lectures Flottantes Quai de la Floride Hendaye samedi 11 juillet 2026.
Hendaye
Lectures Flottantes
Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:30:00
fin : 2026-07-11 13:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pierre Loti, officier de marine, écrivain, académicien, a vécu 32 ans à Hendaye et est tombé amoureux du Pays Basque.
L’Association Les Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque, en partenariat avec l’Association Trois Mâts Basque, vous propose son programme de Lectures Flottantes 2026.
Embarquez sur la sardinière l’Alba et laissez vous conduire sur des lieux connus de l’écrivain mis en valeur dans ses textes qui seront lus et commentés par des membres de l’association.
Visite sur réservation.
À partir de 6 ans et sous la responsabilité des parents pour les mineurs.
Les Amis qui animent ces sorties sont
Marie et Phil Pivot pilotes
Arantza Recalde musique
Gil Normand lecture
Christian Abbadie lecture
Jean-Louis Marçot éclairages
Organisées par APLH.
En partenariat avec l’association des 3 Mâts Basques. .
Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 88 78 66 asso.aplh@gmail.com
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English : Lectures Flottantes
L’événement Lectures Flottantes Hendaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Hendaye Tourisme & Commerce
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