Lectures Flottantes Quai de la Floride Hendaye

Hendaye

Lectures Flottantes

Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:30:00

fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Pierre Loti, officier de marine, écrivain, académicien, a vécu 32 ans à Hendaye et est tombé amoureux du Pays Basque.

L’Association Les Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque, en partenariat avec l’Association Trois Mâts Basque, vous propose son programme de Lectures Flottantes 2026.

Embarquez sur la sardinière l’Alba et laissez vous conduire sur des lieux connus de l’écrivain mis en valeur dans ses textes qui seront lus et commentés par des membres de l’association.

Visite sur réservation.

À partir de 6 ans et sous la responsabilité des parents pour les mineurs.

Les Amis qui animent ces sorties sont

Marie et Phil Pivot pilotes

Arantza Recalde musique

Gil Normand lecture

Christian Abbadie lecture

Jean-Louis Marçot éclairages

Organisées par APLH.

En partenariat avec l’association des 3 Mâts Basques. .

Quai de la Floride Embarquement derrière Décathlon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 88 78 66 asso.aplh@gmail.com

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English : Lectures Flottantes

L’événement Lectures Flottantes Hendaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Hendaye Tourisme & Commerce