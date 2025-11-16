Lectures & Francophonie avec Célestin Diabangouaya Les Salons de Lord Phoebus Paris Dimanche 16 novembre, 16h00 Entrée libre

L’écrivain d’origine congolaise Célestin Diabangouaya vient de publier son nouveau roman ‘Les tontons frimeurs de Brazzaville’, une plongée au cœur de la diaspora congolaise et de ses paradoxes. Il en lira des extraits dans le cadre de l’après-midi ‘Lectures & Francophonie’ aux Salons de Lord Phoebus, métro Olympiades. Jacky Moiffo (France-Cameroun), Jann Halexander, (France-Gabon), Ben Nodji (France-Comores), Charlotte Grenat (France) liront également des passages de leurs écrits respectifs. Rencontre suivi d’un pot de l’amitié.

16 novembre 2025

16h

Salons de Lord Phoebus, Paris

Métro Olympiades ligne 14

Réservation (sms uniquement) :06.03.24.68.64 / [lessalonsdimaroz@gmail.com](mailto:lessalonsdimaroz@gmail.com) (adresse communiquée sur réservation)

Les Salons de Lord Phoebus 27 rue du Javelot Quartier de la Gare Paris 75013 Paris