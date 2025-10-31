Lectures frisson Médiathèque Mespaul
Lectures frisson Médiathèque Mespaul vendredi 31 octobre 2025.
Lectures frisson
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Halloween s’invite à la bibliothèque de Mespaul…
Rendez-vous pour 2 séances de lecture 17h pour les 3/6 ans et 18h pour les 7/11 ans.
Venez nombreux trembler, rire et frissonner … si vous l’osez ! .
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lectures frisson Mespaul a été mis à jour le 2025-09-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX