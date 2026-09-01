Lectures frisson Médiathèque Mespaul

Informations pratiques

Mespaul

Lectures frisson

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Monstres, fantômes, sorcières, … Dans une médiathèque décorée aux couleurs d’Halloween, viens découvrir des histoires, des chansons et d’autres surprises pour rire et frissonner !

2 séances sont proposées à 17h pour les 3-6 ans ; puis à 18h pour les 7 ans et plus.

Bonbons et frissons garantis ! .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

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English :

L’événement Lectures frisson Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX