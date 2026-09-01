Lectures frisson Médiathèque Mespaul
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque · Mespaul
Informations pratiques
Mespaul
Lectures frisson
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Monstres, fantômes, sorcières, … Dans une médiathèque décorée aux couleurs d’Halloween, viens découvrir des histoires, des chansons et d’autres surprises pour rire et frissonner !
2 séances sont proposées à 17h pour les 3-6 ans ; puis à 18h pour les 7 ans et plus.
Bonbons et frissons garantis ! .
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
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English :
L’événement Lectures frisson Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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