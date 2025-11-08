Lectures gasconnes Salle des Félibres Beaumarchés

Lectures gasconnes Salle des Félibres Beaumarchés samedi 8 novembre 2025.

Salle des Félibres BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Gratuit

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Pour la troisième année consécutive, assistez à une séance de lecture, avec traduction, de textes et poèmes d’auteurs gascons locaux. Seront lus des textes de Julien Samson, Alban Destournes, Adolphe Trempat de Beaumarchés, Pascal Mounicq de Ladevèze, Paulin Lamazouade de Plaisance, …

Emouvants ou empreints d’humour, ces écrits nous transportent dans la Gascogne d’autrefois.

Salle des Félibres BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 mairie.beaumarches@wanadoo.fr

English :

For the third year running, attend a reading session, with translation, of texts and poems by local Gascon authors. We’ll be reading texts by Julien Samson, Alban Destournes, Adolphe Trempat de Beaumarchés, Pascal Mounicq de Ladevèze, Paulin Lamazouade de Plaisance, …

Moving or humorous, these writings transport us to the Gascony of yesteryear.

German :

Im dritten Jahr in Folge können Sie an einer Lesung teilnehmen, bei der Texte und Gedichte gaskognischer Autoren aus der Region vorgetragen und übersetzt werden. Es werden Texte von Julien Samson, Alban Destournes, Adolphe Trempat de Beaumarchés, Pascal Mounicq de Ladevèze, Paulin Lamazouade de Plaisance, … vorgetragen.

Ob rührend oder humorvoll, diese Schriften entführen uns in die Gascogne von einst.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, partecipate a una sessione di lettura, con traduzione, di testi e poesie di autori guasconi locali. Saranno letti testi di Julien Samson, Alban Destournes, Adolphe Trempat de Beaumarchés, Pascal Mounicq de Ladevèze, Paulin Lamazouade de Plaisance e altri.

Commoventi o pieni di umorismo, questi scritti ci riportano alla Guascogna di un tempo.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, asista a una sesión de lectura, con traducción, de textos y poemas de autores gascones locales. Se leerán textos de Julien Samson, Alban Destournes, Adolphe Trempat de Beaumarchés, Pascal Mounicq de Ladevèze, Paulin Lamazouade de Plaisance y otros.

Conmovedores o llenos de humor, estos escritos nos transportan a la Gascuña de antaño.

