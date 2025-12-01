Lectures givrées Médiathèque Aragon Le Mans
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-30 10:30:00
fin : 2025-12-30 11:00:00
Un rendez-vous tout chaud pour écouter des histoires toutes froides venez partager des lectures givrées pour réchauffer les petites oreilles.
10h30 Aragon
Pour les 3-6 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
