Lectures givrées Médiathèque Aragon Le Mans mardi 30 décembre 2025.

Lectures givrées

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-30 10:30:00
fin : 2025-12-30 11:00:00

2025-12-30

Lecture
Un rendez-vous tout chaud pour écouter des histoires toutes froides venez partager des lectures givrées pour réchauffer les petites oreilles.

10h30 Aragon
Pour les 3-6 ans   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

