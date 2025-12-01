Lectures givrées Médiathèque Aragon Le Mans

Lectures givrées

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-30 10:30:00

fin : 2025-12-30 11:00:00

2025-12-30

Un rendez-vous tout chaud pour écouter des histoires toutes froides venez partager des lectures givrées pour réchauffer les petites oreilles.

10h30 Aragon

Pour les 3-6 ans .

