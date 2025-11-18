Lectures Givrées Médiathèque Castagnéra Talence

Lectures Givrées Mercredi 10 décembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Venez découvrir leurs histoires sur l’hiver, le chocolat chaud, et même le Père Noël.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

En décembre le vent du Nord souffle sur les histoires des bibliothécaires!