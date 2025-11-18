Lectures Givrées Médiathèque Castagnéra Talence
Lectures Givrées Médiathèque Castagnéra Talence mercredi 10 décembre 2025.
Lectures Givrées Mercredi 10 décembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T10:30:00 – 2025-12-10T11:15:00
Venez découvrir leurs histoires sur l’hiver, le chocolat chaud, et même le Père Noël.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
En décembre le vent du Nord souffle sur les histoires des bibliothécaires!