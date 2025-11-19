LECTURES GOURMANDES Les Plateaux Sauvages Paris
LECTURES GOURMANDES Les Plateaux Sauvages Paris mercredi 19 novembre 2025.
Des histoires qui donnent l’eau à la bouche ! Venez profiter de lectures gourmandes qui éveillent les papilles et mobilisent les sens des petits et des grands avant de partager un goûter bien mérité.
Lectures pour les 3 ans et plus, inscription auprès des Plateaux Sauvages.
Lecture concoctée par la Bibliothèque Maryse Condé et le TDI – Théâtre à Durée Indéterminée
Le mercredi 19 novembre 2025
de 15h30 à 17h00
gratuit Public enfants.
Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris
