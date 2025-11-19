LECTURES GOURMANDES Les Plateaux Sauvages Paris

Des histoires qui donnent l’eau à la bouche ! Venez profiter de lectures gourmandes qui éveillent les papilles et mobilisent les sens des petits et des grands avant de partager un goûter bien mérité.

Lectures pour les 3 ans et plus, inscription auprès des Plateaux Sauvages.

Lecture concoctée par la Bibliothèque Maryse Condé et le TDI – Théâtre à Durée Indéterminée

Le mercredi 19 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit Public enfants.

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris

https://amandiersocialclub.mapado.com/event/636872-lectures-gourmandes