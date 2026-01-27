Lectures gourmandes Librairie La Boîte à soleils Tence
Lectures gourmandes Librairie La Boîte à soleils Tence mercredi 18 février 2026.
Lectures gourmandes
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Lecture d’albums (pour les 4 8 ans) sur le thème de l’hiver.
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Book readings (for ages 4 8) on the theme of winter.
