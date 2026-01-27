Lectures gourmandes Librairie La Boîte à soleils Tence

Lectures gourmandes

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Lecture d’albums (pour les 4 8 ans) sur le thème de l’hiver.

.

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book readings (for ages 4 8) on the theme of winter.

L’événement Lectures gourmandes Tence a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon