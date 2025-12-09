Lectures Goûter Bonhomme de Neige et Compagnie

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 17:00:00

fin : 2025-12-09 17:45:00

Date(s) :

2025-12-09

Un rendez-vous chaleureux pour plonger dans la magie des histoires d’hiver.

La Médiathèque de Saint-Doulchard propose un moment de lecture convivial autour de contes de Noël, de neige et d’hiver

Une rencontre spécialement pensée pour les enfants, combinant histoires, partage et petit goûter dans une atmosphère douce et festive. Une belle occasion d’éveiller l’imaginaire des plus jeunes à l’approche des fêtes. .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

English :

A warm rendezvous to plunge into the magic of winter stories.

L’événement Lectures Goûter Bonhomme de Neige et Compagnie Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-11-27 par OT BOURGES