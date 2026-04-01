Lectures Goûter Histoires d’Ours Saint-Doulchard
Lectures Goûter Histoires d’Ours Saint-Doulchard mardi 14 avril 2026.
Saint-Doulchard
Lectures Goûter Histoires d’Ours
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Un moment tout doux à partager en famille autour d’histoires d’ours, de lectures et d’un goûter à la médiathèque.
La médiathèque de Saint-Doulchard propose un rendez-vous convivial pour les enfants à partir de 5 ans autour des histoires d’ours. Ce temps de lectures goûter invite les jeunes participants à écouter des récits et à profiter d’un moment chaleureux à partager. Une animation idéale pour découvrir le plaisir des histoires dans un cadre accueillant. Rendez-vous mardi 14 avril 2026 à 17h à la médiathèque de Saint-Doulchard. Entrée libre. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
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English :
A warm rendezvous to plunge into the magic of winter stories.
L’événement Lectures Goûter Histoires d’Ours Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES
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