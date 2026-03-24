Lectures Histoires à l’orée des bois Langres
Lectures Histoires à l’orée des bois Langres mardi 14 avril 2026.
Lectures Histoires à l’orée des bois
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Tout public
Promenons-nous, dans les bois… Euh, vous êtes sûrs ? C’est sombre, c’est immense, c’est mystérieux. Sans compter tous ces animaux ! Et le petit peuple des bois ! Et le loup ! Est-ce bien raisonnable, vraiment ?
Pour les enfants à partir de 5 ans
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Lectures Histoires à l’orée des bois Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres
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