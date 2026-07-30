Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport

mardi 4 août 2026 · Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre

Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le mois d’août est l’occasion de reprendre le cycle de Lectures-illustrées .

Nous vous proposons un voyage extraordinaire dans le monde fabuleux des perles de verre. A partir d’un texte de 50′ lu par Márcia de Castro, illustré par plus de 150 photographies projetées sur grand écran.

Apportez votre spécialité culinaire à partager. Le spritz vénitien d’accueil est offert par l’association Mots Perlés.

Sur inscription.

Nombre de places limité. .

Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 14 05 52 mots.perles@gmail.com

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English : Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre

L’événement Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers