Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport
mardi 4 août 2026 · Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre
Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le mois d’août est l’occasion de reprendre le cycle de Lectures-illustrées .
Nous vous proposons un voyage extraordinaire dans le monde fabuleux des perles de verre. A partir d’un texte de 50′ lu par Márcia de Castro, illustré par plus de 150 photographies projetées sur grand écran.
Apportez votre spécialité culinaire à partager. Le spritz vénitien d’accueil est offert par l’association Mots Perlés.
Sur inscription.
Nombre de places limité. .
Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 14 05 52 mots.perles@gmail.com
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English : Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre
L’événement Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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