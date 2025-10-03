Lectures impromptues d’albums jeunesses Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Apt

Lectures impromptues d’albums jeunesses Vendredi 3 octobre, 17h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Accès libre et gratuit

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T17:45:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T17:45:00

Laissez-vous surprendre par des lectures impromptues dans l’espace jeunesse de la médiathèque !

Destinées aux 4-10 ans, ces séances d’albums captivants feront voyager les petits lecteurs à travers des histoires drôles, touchantes et pleines d’aventures.

Un moment ludique et magique pour éveiller l’imagination des enfants !

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France

