LECTURES INSOLITES Langogne
LECTURES INSOLITES Langogne mercredi 14 janvier 2026.
LECTURES INSOLITES
11 Bd de Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Stéphanie et Olivier vous invitent dans une ambiance foraine pour une lecture surprenante autour des Monstres en lettres majuscules une histoire poétique sur la différence, accessible dès 6 ans.
Stéphanie et Olivier vous invitent dans une ambiance foraine pour une lecture surprenante autour des Monstres en lettres majuscules une histoire poétique sur la différence, accessible dès 6 ans. .
11 Bd de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stéphanie and Olivier invite you into a fairground atmosphere for a surprising reading based around Monstres en lettres majuscules: a poetic story about difference, accessible from age 6.
L’événement LECTURES INSOLITES Langogne a été mis à jour le 2025-12-18 par 48-OT Langogne