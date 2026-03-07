Lectures inspirantes Jeu de Paume Rennes
Zou lisons ! débarque au Jeu de Paume avec une large gamme d’albums aux histoires inspirantes. Un temps de lecture pour lire ou vous faire lire de belles aventures. Pour les 3-8 ans
Pour les 3-8 ans
Gratuit – sans inscription
Début : 2026-03-11T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00
http://www.jeudepaumerennes.fr
Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40