Lectures inspirantes Jeu de Paume Rennes

Zou lisons ! débarque au Jeu de Paume avec une large gamme d'albums aux histoires inspirantes. Un temps de lecture pour lire ou vous faire lire de belles aventures. Pour les 3-8 ans

Zou lisons ! débarque au Jeu de Paume avec une large gamme d’albums aux histoires inspirantes. Un temps de lecture dans un cadre douillet pour lire ou vous faire lire de belles aventures.

Pour les 3-8 ans

Gratuit – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00

http://www.jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40



