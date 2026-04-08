Lectures inspirantes, Jeu de Paume, Rennes

Lectures inspirantes Mercredi 8 avril, 15h30 Jeu de Paume Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T15:30:00+02:00 – 2026-04-08T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T15:30:00+02:00 – 2026-04-08T17:30:00+02:00

Le Jeu de Paume invite Zou lisons ! à venir lire. Avec leur grosse valise et leurs jolis tapis, Charlotte et Mathilde ont prévu pour vous une large gamme d’albums aux histoires inspirantes.

Un temps de lecture dans un cadre douillet pour lire ou vous faire lire de belles aventures.

Pour les enfants de 3 à 8 ans !

Entrée libre et gratuite

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 21 02 22 40 http://www.jeudepaumerennes.fr https://www.facebook.com/jeudepaumerennes;https://www.instagram.com/jeudepaumerennes Équipement de quartier situé au centre historique de Rennes. Animation de proximité, évènements, activités régulières, espace collaboratif, location de salles…

Le Jeu de Paume invite Zou lisons ! à venir lire. Avec leur grosse valise et leurs jolis tapis, Charlotte et Mathilde ont prévu pour vous une large gamme d’albums aux histoires inspirantes.