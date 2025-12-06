Lectures jeunesse à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Pour en savoir plus sur l’association : Accueil – L.I.R.E

Pour les parents et leurs enfants jusqu’à 6 ans.

Les bébés sont les bienvenus et les grands frères et sœurs aussi !

Petit déjeuner en histoires avec l’association L.I.R.E. (le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion)

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr