Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Bibliothèque, rue de l’Apre-Côte

Lectures jeunesses et jeux à 10h (livres jeunesse, jeux de mots, jeux d’écriture). À partir de 7 ans.

Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Bibliothèque, rue de l’Apre-Côte

Lectures jeunesses et jeux à 10h (livres jeunesse, jeux de mots, jeux d’écriture). À partir de 7 ans.

Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais

Library, rue de l’Apre-Côte

Cercle des P’tits Lecteurs at 10 a.m. (children’s books, word games, writing games). Ages 7 and up.

Free admission. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

German : Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais

Bibliothek, Rue de l’Apre-Côte

Cercle des P’tits Lecteurs (Kreis der kleinen Leser) um 10 Uhr (Jugendbücher, Wortspiele, Schreibspiele). Ab 7 Jahren.

Kostenlos. Kontakt 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Italiano :

Biblioteca, rue de l’Apre-Côte

Letture e giochi per bambini alle 10.00 (libri per bambini, giochi di parole, giochi di scrittura). Dai 7 anni in su.

Ingresso libero. Contatto 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Espanol : Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais

Biblioteca, rue de l’Apre-Côte

Cercle des P’tits Lecteurs a las 10 h (libros infantiles, juegos de palabras, juegos de escritura). Para niños a partir de 7 años.

Entrada gratuita. Contacto 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

L’événement Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-11-10 par Val de Dronne