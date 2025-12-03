Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Bibliothèque, rue de l’Apre-Côte
Lectures jeunesses et jeux à 10h (livres jeunesse, jeux de mots, jeux d’écriture). À partir de 7 ans.
Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais
Library, rue de l’Apre-Côte
Cercle des P’tits Lecteurs at 10 a.m. (children’s books, word games, writing games). Ages 7 and up.
Free admission. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
German : Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais
Bibliothek, Rue de l’Apre-Côte
Cercle des P’tits Lecteurs (Kreis der kleinen Leser) um 10 Uhr (Jugendbücher, Wortspiele, Schreibspiele). Ab 7 Jahren.
Kostenlos. Kontakt 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
Italiano :
Biblioteca, rue de l’Apre-Côte
Letture e giochi per bambini alle 10.00 (libri per bambini, giochi di parole, giochi di scrittura). Dai 7 anni in su.
Ingresso libero. Contatto 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
Espanol : Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais
Biblioteca, rue de l’Apre-Côte
Cercle des P’tits Lecteurs a las 10 h (libros infantiles, juegos de palabras, juegos de escritura). Para niños a partir de 7 años.
Entrada gratuita. Contacto 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
L’événement Lectures jeunesse et jeux à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-11-10 par Val de Dronne