Lectures jeunesse Montmorillon samedi 14 mars 2026.
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
En partenariat avec le Café des Pères
Nous vous invitons à participer à une lecture partagée d’albums dont le thème sera les papas dans l’espace jeunesse de la médiathèque.
Pour enfants Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
