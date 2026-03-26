Lectures, jeux, activité manuelle Oiseaux

2 Rue de la Mairie Beauchamps Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-23

C’est le printemps ! Les oiseaux reviennent ! Lectures, jeux et activité manuelle sur le thème des oiseaux seront au rendez-vous…

Durée 1h | Dès 6 ans | Places limitées, sur inscription.

C’est le printemps ! Les oiseaux reviennent ! Lectures, jeux et activité manuelle sur le thème des oiseaux seront au rendez-vous…

Durée 1h | Dès 6 ans | Places limitées, sur inscription. .

2 Rue de la Mairie Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 04 64 bibliotheque.beauchamps80@gmail.com

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English :

It’s springtime! The birds are back! Readings, games and hands-on activities on the theme of birds…

Duration 1h | From 6 years old | Limited places, on registration.

L’événement Lectures, jeux, activité manuelle Oiseaux Beauchamps a été mis à jour le 2026-03-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS