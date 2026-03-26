Lectures, jeux, activité manuelle Oiseaux Beauchamps
Lectures, jeux, activité manuelle Oiseaux Beauchamps jeudi 23 avril 2026.
Lectures, jeux, activité manuelle Oiseaux
2 Rue de la Mairie Beauchamps Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
C’est le printemps ! Les oiseaux reviennent ! Lectures, jeux et activité manuelle sur le thème des oiseaux seront au rendez-vous…
Durée 1h | Dès 6 ans | Places limitées, sur inscription.
C’est le printemps ! Les oiseaux reviennent ! Lectures, jeux et activité manuelle sur le thème des oiseaux seront au rendez-vous…
Durée 1h | Dès 6 ans | Places limitées, sur inscription. .
2 Rue de la Mairie Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 04 64 bibliotheque.beauchamps80@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s springtime! The birds are back! Readings, games and hands-on activities on the theme of birds…
Duration 1h | From 6 years old | Limited places, on registration.
L’événement Lectures, jeux, activité manuelle Oiseaux Beauchamps a été mis à jour le 2026-03-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Beauchamps (Somme)
- Loto Beauchamps 12 avril 2026
- Festival de l’oiseau et de la nature Les incroyables voyageurs de la Bresle Beauchamps 21 avril 2026
- La Route des Chiffonniers Étape 3 Beauchamps Villedieu-Les-Poêles Beauchamps Manche 1 mai 2026
- Le val d’Airou Beauchamps Manche 1 mai 2026
- Vide grenier Rue de l’Église Beauchamps 1 mai 2026