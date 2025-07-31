LECTURES, JEUX ET TABLETTES À LA BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon
LECTURES, JEUX ET TABLETTES À LA BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon jeudi 31 juillet 2025.
LECTURES, JEUX ET TABLETTES À LA BIBLIOPLAGE
Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-31 15:30:00
fin : 2025-07-31 18:30:00
Date(s) :
2025-07-31
Venez jouer à la Biblioplage !
.
Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67 biblio@canetenroussillon.fr
English :
Come and play at Biblioplage!
German :
Kommen Sie und spielen Sie auf der Biblioplage!
Italiano :
Venite a giocare a Biblioplage!
Espanol :
¡Ven a jugar a Biblioplage!
L’événement LECTURES, JEUX ET TABLETTES À LA BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-07-24 par MAIRIE CANET