LECTURES, JEUX ET TABLETTES À LA BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon

Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-31 15:30:00

fin : 2025-07-31 18:30:00

2025-07-31

Venez jouer à la Biblioplage !

Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67 biblio@canetenroussillon.fr

English :

Come and play at Biblioplage!

German :

Kommen Sie und spielen Sie auf der Biblioplage!

Italiano :

Venite a giocare a Biblioplage!

Espanol :

¡Ven a jugar a Biblioplage!

