Lectures kamishibaï (0-10 ans) Recoules Sévérac d’Aveyron

Lectures kamishibaï (0-10 ans)

Recoules Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Petits et grands, laissez-vous transporter par des lectures kamishibaï en compagnie de Sylvie.

– 紙芝居 –

Samedi 6 décembre à 10h30, la bibliothèque de Recoules vous accueille pour une séance de kamishibaï, une forme de lecture d’origine japonaise où les images d’un album défilent dans un butaï, un petit théâtre en bois. .

Recoules Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Young and old, let yourself be transported by kamishibai readings in Sylvie’s company.

