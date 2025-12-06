Lectures kamishibaï (0-10 ans) Recoules Sévérac d’Aveyron
Recoules Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-12-06
Petits et grands, laissez-vous transporter par des lectures kamishibaï en compagnie de Sylvie.
– 紙芝居 –
Samedi 6 décembre à 10h30, la bibliothèque de Recoules vous accueille pour une séance de kamishibaï, une forme de lecture d’origine japonaise où les images d’un album défilent dans un butaï, un petit théâtre en bois. .
Recoules Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr
English :
Young and old, let yourself be transported by kamishibai readings in Sylvie’s company.
