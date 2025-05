Lectures kamishibaï – BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 14 mai 2025 10:00, Bagnères-de-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Lectures kamishibaï BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-14 10:00:00

fin : 2025-05-14

2025-05-14

Pour qui ?

Tous les enfants entre 3 et 5 ans accompagnés d’un adulte.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire par téléphone au 05 62 95 34 64, par mail mediatheque@haute-bigorre.fr ou directement sur place au plus tard le mardi 13 mai.

Tarif Gratuit

Lectures kamishibaï sur le thème de la cuisine par Lalilou Livre.

Kamishibaï signifie littéralement théâtre de papier . C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non). Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant une histoire. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

Who’s it for?

All children aged 3 to 5, accompanied by an adult.

Places are limited, so registration is compulsory by telephone on 05 62 95 34 64, by e-mail: mediatheque@haute-bigorre.fr or directly on site no later than Tuesday May 13.

Price: Free of charge

German :

Für wen ist es geeignet?

Alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich. Sie können sich telefonisch unter 05 62 95 34 64, per E-Mail: mediatheque@haute-bigorre.fr oder direkt vor Ort bis spätestens Dienstag, den 13. Mai, anmelden.

Tarif: Kostenlos

Italiano :

A chi è rivolto?

Tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni accompagnati da un adulto.

I posti sono limitati, quindi l’iscrizione è obbligatoria telefonando al numero 05 62 95 34 64, via e-mail: mediatheque@haute-bigorre.fr o di persona entro e non oltre martedì 13 maggio.

Prezzo: gratuito

Espanol :

¿A quién va dirigido?

Todos los niños de 3 a 5 años acompañados por un adulto.

Las plazas son limitadas, por lo que la inscripción es obligatoria por teléfono en el 05 62 95 34 64, por correo electrónico: mediatheque@haute-bigorre.fr o en persona a más tardar el martes 13 de mayo.

Precio: gratuito

