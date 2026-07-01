AGENDA · Saint-Jean-le-Blanc
Lectures kamishibaï, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc
vendredi 10 juillet 2026 · Bibli'O Plage · Saint-Jean-le-Blanc
Informations pratiques
Lectures kamishibaï Vendredi 10 juillet, 14h00 Bibli’O Plage Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00
Un moment d’histoires et de découvertes autour du petit théâtre de papier venu du Japon.
À partir de 3 ans
Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire
Un moment d’histoires et de découvertes autour du petit théâtre de papier venu du Japon. gratuit
Médiathèques Orléans
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