Lectures kamishibaï, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

Lectures kamishibaï Vendredi 10 juillet, 14h00 Bibli’O Plage Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00

Un moment d’histoires et de découvertes autour du petit théâtre de papier venu du Japon.

À partir de 3 ans

Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Un moment d’histoires et de découvertes autour du petit théâtre de papier venu du Japon. gratuit

Médiathèques Orléans