Lectures Kamishibai Palais des Congrès Parthenay

Lectures Kamishibai

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Les bibliothécaires seront de la partie et vous feront découvrir de

nouvelles histoires lues dans un petit théâtre de bois.

A partir de 4 ans .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

