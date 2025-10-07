Lectures Kamishibaï Thionville

1 place André Malraux Thionville Moselle

Gratuit

Gratuit

Mardi 2025-10-07 14:00:00

2025-10-07 15:00:00

2025-10-07

Puzzle vous propose un moment de partage autour de lectures kamishibaï à destination des adultes sur le thème de la transmission. Prenez un moment pour vous et laissez nous vous raconter des histoires.Adultes

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Puzzle invites you to share a moment of kamishibai readings for adults on the theme of transmission. Take a moment for yourself and let us tell you some stories.

German :

Puzzle bietet Ihnen einen Moment des Austauschs rund um Kamishibai-Lesungen für Erwachsene zum Thema « Weitergabe ». Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für sich und lassen Sie sich von uns Geschichten erzählen.

Italiano :

Puzzle vi invita a condividere un momento di letture kamishibai per adulti sul tema della trasmissione. Prendetevi un momento per voi stessi e lasciate che vi raccontiamo alcune storie.

Espanol :

Puzzle te invita a compartir un momento de lecturas kamishibai para adultos sobre el tema de la transmisión. Tómate un momento para ti y deja que te contemos algunas historias.

