AGENDA · Mespaul
Lectures la magie des océans Bibliothèque Mespaul
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque · Mespaul
Informations pratiques
Mespaul
Lectures la magie des océans
Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez découvrir les océans, leurs habitants et leur magie à travers des lectures de livres pop-up, kamishibaï et autres surprises !
Ouvert à tous. .
Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
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English :
L’événement Lectures la magie des océans Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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