UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mespaul

Lectures la magie des océans Bibliothèque Mespaul

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque · Mespaul

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
55 rue de la mairie
Ville
29420 Mespaul
Département
Finistère
Tarif

Mespaul

Lectures la magie des océans

Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Venez découvrir les océans, leurs habitants et leur magie à travers des lectures de livres pop-up, kamishibaï et autres surprises !
Ouvert à tous.   .

Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lectures la magie des océans Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Mespaul (Finistère)