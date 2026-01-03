Lectures La Manufacture Villefranche-de-Rouergue
Lectures La Manufacture Villefranche-de-Rouergue mercredi 4 mars 2026.
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Mercredi 2026-03-04
2026-04-29
2026-03-04 2026-04-29
Par les lecteurs bénévoles de Lire & Faire Lire. A partir de 3 ans.
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
By volunteer readers from Lire & Faire Lire. Ages 3 and up.
