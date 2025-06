Lectures les pieds dans l’eau Rue Albert-Camus Yzeure 22 juillet 2025 07:00

Lectures les pieds dans l’eau Rue Albert-Camus Pataugeoire Yzeure Allier

Début : Mardi 2025-07-22

fin : 2025-08-19

2025-07-22

2025-08-19

Venez écouter des histoires inédites. Pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Rue Albert-Camus Pataugeoire

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

English :

Come and listen to original stories. For children accompanied by an adult.

German :

Hören Sie sich unveröffentlichte Geschichten an. Für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Venite ad ascoltare alcune storie originali. Per bambini accompagnati da un adulto.

Espanol :

Venga a escuchar algunos cuentos originales. Para niños acompañados de un adulto.

