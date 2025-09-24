Lectures les pieds dans l’herbe Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-24 10:30:00

Lectures les pieds dans l’herbe pour les petits. Durant les vacances d’été, si le temps le permet, la Médiathèque vous propose des lectures pour les plus jeunes.

Tous les mercredis de l’été et de septembre à 10h30.

Gratuit. .

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

