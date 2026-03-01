LECTURES Marvejols
LECTURES Marvejols vendredi 6 mars 2026.
LECTURES
9 Avenue de Brazza Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Venez écouter nos belles histoires d’animaux un lion courageux, une chèvre malicieuse, et une tortue gourmande…
Venez écouter nos belles histoires d’animaux un lion courageux, une chèvre malicieuse, et une tortue gourmande… .
9 Avenue de Brazza Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and listen to our animal stories: a brave lion, a mischievous goat and a greedy tortoise…
L’événement LECTURES Marvejols a été mis à jour le 2026-02-12 par 48-OT Gévaudan Destination