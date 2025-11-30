Lecture(s) matinale(s) à la Bourse de Commerce — Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Dans le cadre de l’exposition « Minimal », la Rotonde du musée accueille les œuvres de Meg Webster. L’artiste américaine présente cinq sculptures – deux monticules de terre respectivement jaune et ocre, un cône de sel, un mur de cire d’abeille et un second végétal – qui réagissent à leur environnement. Façonnées par les variations de lumière, d’air et de température, ces formes vivantes engagent un échange continu avec le corps et les sens du visiteur.

Cette œuvre sensible et sensorielle, pensée comme un paysage intérieur au cœur du musée, deviendra votre environnement de lecture le temps d’une matinée partagée.

Avant ouverture du musée, dans la douce atmosphère du matin, profitez de ce moment suspendu, 1h30 de quiétude pour expérimenter le plaisir de la lecture dans un cadre exceptionnel.

Seul ou accompagné, apportez votre livre favori avec vous, un texte à découvrir, ou laissez-vous surprendre/inspirer/traverser par les lectures proposées par nos médiateurs. Ils partageront une sélection d’extraits de textes choisis en complicité avec l’artiste spécialement pour l’occasion, en résonance avec les œuvres présentées.

Pour le confort des visiteurs et en raison des conditions de visite, la présence d’enfants en bas âge est déconseillée.

Vous aimez lire ? Nous vous invitons à rejoindre l’atelier de « Lecture(s) matinale(s) » organisé par la Bourse de Commerce – Pinault Collection, un moment privilégié dédié au plaisir de la lecture.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 09h30 à 11h00

De 14 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

