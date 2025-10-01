Lectures Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

Gratuit, réservation conseillée

Des lectures pour découvrir des albums jeunesse en lien avec le spectacle « Trois petits pas » de Julie Bonnie programmé le mercredi 8 octobre à 15h. Entrez dans la danse, ça va swinguer !

Certains mercredis, Le Grand Logis, médiathèque et Salle de spectacles, vous propose des rendez-vous gratuits pour toute la famille. Ateliers, activités, rencontres artistiques et surprises en lien avec la programmation culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T11:15:00.000+02:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lectures

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine