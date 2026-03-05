Lectures Montmorillon
Lectures Montmorillon samedi 14 mars 2026.
Lectures
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Par le collectif Les Enlivré.es dans le cadre du Printemps des Poètes
Venez choisir et écouter des extraits de textes sur “la liberté” sélectionnés par le collectif Les Enlivré.es et/ou apportez vos propres extraits pour les lire.
Pour adultes Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lectures
L’événement Lectures Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne