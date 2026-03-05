Lectures Montmorillon

Lectures

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Par le collectif Les Enlivré.es dans le cadre du Printemps des Poètes

Venez choisir et écouter des extraits de textes sur “la liberté” sélectionnés par le collectif Les Enlivré.es et/ou apportez vos propres extraits pour les lire.

Pour adultes Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .

