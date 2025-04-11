Lectures musicale Les Choses de la nuit

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Une lecture de Céline Righi,qui sera accompagnée musicalement où mélodies, sons ambiants & touches jazzy font écho au thème du roman. A partir de 15 ans.

A travers la lecture à voix haute de son œuvre, l’autrice fait émerger la musicalité du texte, où notes et mots se répondent. Sur scène, plusieurs atmosphères se succèdent, mêlant mélodies, sons ambiants & touches jazzy en écho au thème du roman.

Une lecture de Céline Righi,qui sera accompagnée musicalement.

Possible dès l’âge de 15 ans. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

A reading by Céline Righi, with musical accompaniment where melodies, ambient sounds & jazzy touches echo the theme of the novel. Ages 15 and up.

L’événement Lectures musicale Les Choses de la nuit Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg