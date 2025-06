LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL Port-Vendres 13 juillet 2025 06:15

Pyrénées-Orientales

LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL Route de la Jetée Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-07-13 06:15:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-13

2025-07-19

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-31

Des lectures musicales au lever du soleil sur la jetée de Port-Vendres. Voix, musique, douceurs et poésie en plein air. Un rendez-vous matinal unique pour les amoureux des mots.

Participation libre (5 € conseillés). Réservation obligatoire.

Route de la Jetée

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89

English :

Musical readings at sunrise on the Port-Vendres pier. Voice, music, sweetness and poetry in the open air. A unique morning rendezvous for lovers of words.

Free admission (5 ? recommended). Reservations required.

German :

Musikalische Lesungen bei Sonnenaufgang auf dem Pier von Port-Vendres. Stimmen, Musik, Süßigkeiten und Poesie unter freiem Himmel. Ein einzigartiges morgendliches Treffen für Wortliebhaber.

Freier Eintritt (5 ? empfohlen). Reservierung erforderlich.

Italiano :

Letture musicali all’alba sul molo di Port-Vendres. Voce, musica, dolcezza e poesia all’aria aperta. Un appuntamento mattutino unico per gli amanti delle parole.

Ingresso libero (consigliato 5?). Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Lecturas musicales al amanecer en el muelle de Port-Vendres. Voz, música, dulzura y poesía al aire libre. Una cita matinal única para los amantes de las palabras.

Entrada gratuita (se recomiendan 5?). Imprescindible reservar.

