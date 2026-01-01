Lectures musicales avec Harpe en ciel Biblio’fil Bibliothèque Les mille mots Trans-sur-Erdre

Lectures musicales avec Harpe en ciel Biblio’fil

Bibliothèque Les mille mots 24 rue de blés noirs Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Des lectures Monstres au son de la Harpe d’Hélène pour régaler toutes les oreilles à partir de 3 ans.

Gratuit.

Sur inscription en ligne ou au 06 47 15 25 17. .

Bibliothèque Les mille mots 24 rue de blés noirs Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monsters readings to the sound of Hélène’s Harp to delight all ears from 3 years upwards.

L’événement Lectures musicales avec Harpe en ciel Biblio’fil Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis