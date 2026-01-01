Lectures musicales avec Harpe en ciel Biblio’fil Bibliothèque Les mille mots Trans-sur-Erdre
Lectures musicales avec Harpe en ciel Biblio’fil Bibliothèque Les mille mots Trans-sur-Erdre samedi 31 janvier 2026.
Lectures musicales avec Harpe en ciel Biblio’fil
Bibliothèque Les mille mots 24 rue de blés noirs Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Des lectures Monstres au son de la Harpe d’Hélène pour régaler toutes les oreilles à partir de 3 ans.
Gratuit.
Sur inscription en ligne ou au 06 47 15 25 17. .
Bibliothèque Les mille mots 24 rue de blés noirs Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Monsters readings to the sound of Hélène’s Harp to delight all ears from 3 years upwards.
L’événement Lectures musicales avec Harpe en ciel Biblio’fil Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis