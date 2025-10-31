Lectures musicales Bibliothèque Le Jardin de Papier Ranville

Lectures musicales Bibliothèque Le Jardin de Papier Ranville vendredi 31 octobre 2025.

Lectures musicales Vendredi 31 octobre, 19h00 Bibliothèque Le Jardin de Papier Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T19:00 – 2025-10-31T20:00

Fin : 2025-10-31T19:00 – 2025-10-31T20:00

Benn Valter est un artiste transdisciplinaire acteur, musicien, auteur, plasticien, décorateur et scénographe, co-fondateur du Bazarnaom à Caen.

Sur le thème de la transition écologique, ce sera l’occasion de sensibiliser un public intergénérationnel aux enjeux environnementaux à travers la littérature tout en développant des compétences de lecture, d’expression orale et d’écoute.

Bibliothèque Le Jardin de Papier 3 rue des Airbornes 14860 Ranville Ranville 14860 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 78 18 63 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ranville.fr »}]

Restitution en musique des ateliers de lecture à voix haute animés par Benn Valter. Imaginons demain

Département du Calvados