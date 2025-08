Lectures musicales des bords de Loire Chamalières-sur-Loire

Eglise romane et jardin du prieuré Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-08-17

La 5ème édition des Lectures musicales des bords de Loire se déclinera en deux parties.

Eglise romane et jardin du prieuré Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

English :

The 5th edition of Lectures musicales des bords de Loire will be in two parts.

German :

Die 5. Ausgabe der Musikalischen Lesungen am Loire-Ufer wird aus zwei Teilen bestehen.

Italiano :

La quinta edizione delle Lectures musicales des bords de Loire si articolerà in due parti.

Espanol :

La 5ª edición de Lectures musicales des bords de Loire constará de dos partes.

