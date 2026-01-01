Lectures musicales Descartes
Lectures musicales Descartes samedi 17 janvier 2026.
Lectures musicales
18 bis Rue Rabelais Descartes Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Lectures musicales de textes relatifs à l’écrivain-académicien René Boylesve pour le centenaire de sa mort.
Création originale interprétée par Isabelle Zanotti et Michel Duchemin. Spectacle familial.
18 bis Rue Rabelais Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 000000000
English :
Musical readings of texts by writer-academician René Boylesve to mark the centenary of his death.
Original creation performed by Isabelle Zanotti and Michel Duchemin. Family show.
