Lectures musicales Descartes

Lectures musicales de textes relatifs à l’écrivain-académicien René Boylesve pour le centenaire de sa mort.

Création originale interprétée par Isabelle Zanotti et Michel Duchemin. Spectacle familial.

18 bis Rue Rabelais Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Musical readings of texts by writer-academician René Boylesve to mark the centenary of his death.

Original creation performed by Isabelle Zanotti and Michel Duchemin. Family show.

