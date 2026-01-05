Lectures musicales et elfiques avec Elisa Nicotra Ze Witches, Huelgoat Huelgoat Vendredi 9 janvier, 18h30 Prix libre

Une veillée elfique et mythologique

Ze Witches présente une Veillée des Grimologues avec Elisa Nicotra, à 18h30 :

une rencontre où lectures théâtralisées, chants celtiques et débats au sujet des elfes et des mythes vont s’entremêler pour partager notre amour commun pour la matière celtique et connaître les origines des romans écrit par cette écrivaine italienne adoptée par la Bretagne.

L’histoire de Flannan O’ Connor, violoneux elfe irlandais qui a la mésaventure de se trouver enfermé dans l’asile de fous de Londres, contée avec l’esprit onirique de la féerie celtique, se dévoile être une sombre analyse de la société anglaise du XIXe siècle, du point de vue d’un aliéné qui n’est pas fou, mais seulement follet. Les chagrins du peuple irlandais sous le joug colonial sont exprimés magistralement par la musique traditionnelle de l’époque, sean nos en gaélique ou en anglo-irlandais, et donc pourquoi pas en profiter pour en saisir au mieux l’atmosphère ? Une harpe celtique et une voix légère, voici les seuls instruments nécessaires pour ce voyage.

Mais la mer qui entoure l’Irlande se fait houleuse dans la saga scandinave-bretonne du Chant du dieu sauvage. Nous pourrons cependant nous reposer dans des havres de paix littéraires et décadents : Malo Le Floc’h, peintre dandy, entonne des passages du Barzaz Breizh pour se défendre de la société des apparences du Paris fin de siècle. Vrargur, dieu sauvage, empoigne sa harpe d’os comme seule, fragile, arme contre l’avancée de la domination humaine sur le monde. Ses litanies scandinaves se fondent avec des chants de travail vénitiens… et le drakkar amarre en lagune. Vous pourrez désembarquer, dans l’oreille le cri du vent et dans l’œil la beauté de la Nature.

